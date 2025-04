Ha violato il divieto di avvicinamento nonostante il braccialetto elettronico. Un uomo è stato arrestato, la notte scorsa a Sennori, dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Porto Torres con l’accusa di violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e maltrattamenti contro familiari e conviventi.

All’arrivo dei militari nel centro del paese, l’uomo si trovava vicino all’abitazione dei parenti, seppure era stato disposto dall’Autorità giudiziaria il divieto di avvicinamento.

Un provvedimento adottato lo scorso mese di marzo quando l’uomo, per futili motivi, aveva aggredito alcuni familiari, danneggiando anche mobili e oggetti della loro casa. In quella circostanza la Procura della Repubblica di Sassari aveva prima ordinato l’allontanamento urgente dalla casa familiare, disponendo l’applicazione del “braccialetto elettronico” e il divieto di avvicinamento che non è stato rispettato. Trasferito in caserma, l’uomo è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

