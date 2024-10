Il consiglio comunale di Sennori ha salutato il comandante dei carabinieri della stazione locale, maresciallo Gianfranco Serra, intervenuto a soccorrere le vittime del massacro di Porto Torres, il 26 febbraio 2022, quando Fulvio Baule, il 41enne di Ploaghe uccise i suoceri a colpi d’ascia riducendo in fin di vita la moglie.

«In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare le doti professionali e umane del comandante Serra», ha detto il sindaco Nicola Sassu. «Per questo in occasione del suo congedo dal servizio per godersi la meritata pensione, abbiamo pensato che il modo migliore per salutarlo ringraziarlo della dedizione e sensibilità con cui ha garantito alla città di Sennori sicurezza e legalità, fosse quello di coinvolgere il consiglio comunale e tutta la comunità sennorese».

Il primo cittadino ha sottolineato: «Per tutto ciò Sennori ringrazia il maresciallo Gianfranco Serra per avere concorso in maniera determinante alla sicurezza e alla serenità della vita nella nostra città. Con la sua preziosa attività ha rappresentato in maniera onorevole lo Stato, mai mettendo da parte doti come umanità e comprensione, diventando per tutti i sennoresi un punto di riferimento».

La seduta si è chiusa con un applauso dal parte dei presenti, rappresentanti delle autorità militari e istituzionali, nell’aula del consiglio comunale.

