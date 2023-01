L'amministrazione comunale di Sennori ha deciso di riaprire il secondo ingresso del plesso scolastico di via Santa Vittoria.

Come hanno specificato dal comune: «Il nuovo cancello è stato dotato di motorizzazione elettrica per facilitare le operazioni di apertura in tutta sicurezza. Sicurezza per operatori, bambini, e genitori. L'accompagnamento dei bambini fino al portone d'ingresso è sottointeso “solo pedonale”. All'interno del plesso potranno transitare solo i mezzi autorizzati quali, servizio mensa, manutenzioni, o tecnici comunali».

Nel centro della Romangia riparte anche il progetto “Promemoria Auschwitz 2023. Viaggi della memoria”, promosso e finanziato dall'assessorato ai Servizi sociali e dall’assessorato Politiche giovanili del Comune di Sennori. Il progetto è realizzato in collaborazione con Arci Sardegna e l’Associazione Deina e gode del riconoscimento dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, del Patrocinio del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del ministero per le Politiche giovanili. I giovani interessati, che dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, dovranno inviare il modulo di domanda (scaricabile dal sito internet del Comune), compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità all’indirizzo e-mail protocollo.sennori@pec.comunas.it o consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le 11 del 6 febbraio 2023.

«PromemoriaAuschwitz – spiegano i promotori – è un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per le giovani generazioni; l’obiettivo è di educare attraverso la conoscenza a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza. La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia. I momenti centrali sono rappresentati dalla visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un’intera giornata».

Intanto si lavora anche per l'organizzazione del Carnevale.

