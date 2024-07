Palestra a cielo aperto per i sennoresi. È la novità offerta dal Comune. Obiettivo: curare la salute e la forma fisica ispirati dal panorama del Golfo dell’Asinara. L’impianto è stato realizzato nel parco pubblico urbano di via Leoncavallo. Aderendo al progetto “Sport nei Parchi”, promosso da Sport e Salute spa e Anci, che ha finanziato al 50% l’acquisto delle attrezzature, l’amministrazione comunale di Sennori ha installato nell’area di circa 2mila metri quadrati diversi attrezzi ginnici a disposizione di chiunque voglia tenersi in forma. Si tratta di strumenti anche polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio, utilizzabili anche da persone diversamente abili e dai bambini.

«Il progetto Sport nei Parchi si inserisce nel più ampio programma del “Percorso Vita” realizzato dal Comune nel 2022, con cui è stato creato un percorso vita panoramico esteso quasi 3 chilometri, che si sviluppa lungo tutta la circonvallazione Sennori-Osilo», spiega l’assessora alla Sport, Maria Antonietta Pazzola. «Tutto questo rientra nell’ambito delle politiche di promozione delle pratiche sportive e di cura della salute adottate da questa amministrazione comunale».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata