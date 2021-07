Finalmente Sennori esce dal tunnel del coronavirus. Con la guarigione degli ultimi cittadini positivi, il centro della Romangia non registra più casi di positività al Covid-19. L'altra buona notizia è che non ci sono cittadini in quarantena.

"Una notizia che non può che far piacere - ha dichiarato entusiasta il sindaco, Nicola Sassu -, ma che non deve farci abbassare la guardia, perché la pandemia non è finita e il virus circola ancora, per di più nelle nuove varianti sempre più pericolose".

"Per questo – ha concluso il primo cittadino – si rinnova l’invito a tutti i cittadini ad applicare scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus: igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a base alcolica, mantenere la distanza di sicurezza, indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi o all'aperto ove non possibile rispettare il distanziamento".

Nel giro di una settimana sale il numero dei positivi a Sassari. Sono ora 17 le persone contagiate dal virus, mentre sono 41 quelle in quarantena.

"È evidente che ci troviamo di fronte a una recrudescenza del virus e non possiamo permetterci, ancora una volta, di abbassare la guardia. È importante che continuiamo a tenere la mascherina, ancora di più in questi giorni durante i quali si creeranno assembramenti – queste le parole del sindaco Nanni Campus - . Si può gioire e farsi trascinare dall’euforia e dalla voglia di stare insieme anche indossando correttamente la mascherina: un gesto che non è segno di debolezza o paura, ma di educazione e rispetto verso gli altri".

© Riproduzione riservata