Musica barocca e rinascimentale nei due concerti che fanno ripartire il festival internazionale di musica antica “Note Senza Tempo dopo la pausa estiva . Il doppio appuntamento è incentrato sul concerto dell'ensemble Orfeo Futuro: venerdì 4 settembre, alle 20.30, nella Chiesa di San Pietro in Silki a Sassari, e sabato 5 settembre, a partire dalle 19, nella Piazzetta della Fontana a Uri.

La formazione presenterà il “Dolcissimo Sospiro”, una proposta che conduce il pubblico in un intenso viaggio attraverso la grande stagione barocca e rinascimentale italiana, intrecciando le note di Giulio Caccini, Claudio Monteverdi e Andrea Falconieri con le architetture sonore di Arcangelo Corelli, Nicola Porpora, George Frideric Haendel e Antonio Vivaldi.

A dare voce e corpo alle partiture sarà una formazione d’eccellenza guidata dal soprano Angelica Disanto, affiancata dai violini di Giovanni Rota e Valerio Latartara, dalla viola da gamba di Luciana Elizondo, dalla tiorba di Gabriele Natilla e dal clavicembalo di Pierfrancesco Borrelli. Il festival “Note senza Tempo” è diretto artisticamente da Daniele Cernuto ed è organizzato da Dolci Accenti. La manifestazione fa parte del REMA, la principale rete europea dedicata alla musica antica.

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