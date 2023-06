«L’ente ha provveduto a un riequilibrio finanziario pari a 2.909.567,67 euro, garantendo così una buona liquidità di cassa. Grazie a questa operazione il Comune al 31 dicembre 2022 presenta un fondo cassa finale di 2milioni e 678mila euro - ha dichiarato l’assessore al Bilancio di Sennori Vittorio Cossu -. Va anche considerato che l’ultimo anno è stato un periodo caratterizzato da grosse criticità contingenti: se da un lato siamo finalmente usciti dalla pandemia, dall’altro abbiamo dovuto affrontare un forte aumento dei prezzi delle materie prime che hanno determinato un esorbitante incremento delle spese per l’energia, cresciute di circa il 70%, con il relativo esborso di diverse migliaia di euro, coperto solo in parte dai contributi statali e regionali».

Gli altri interventi avviati sono la rimozione dell’amianto dall’ex scuola media dove sorgerà un parco urbano, la messa in sicurezza e bonifica della ex discarica di Barisone e la messa in sicurezza del canale tombato che attraversa il centro abitato.

«Come avevamo promesso ai cittadini nel nostro programma elettorale, assumendo un preciso impegno, le prime azioni di questa Amministrazione si sono focalizzate per avviare le opere più urgenti che riguardano la sicurezza del paese, sia per quanto riguarda il rischio idrogeologico, sia per l’inquinamento ambientale», spiega il sindaco, Nicola Sassu.

Inoltre si procederà alla riqualificazione del Parco Santa Vittoria, al restauro e rilancio di Casa Sisini come centro culturale, al completamento del maneggio e dello stadio di Pedru Marzeddu, al nuovo asilo nido a Montigeddu, all’efficientamento energetico delle scuole di via Treves, solo per citare alcuni interventi.

«Dopo esserci obbligatoriamente concentrati principalmente sulle urgenze che riguardano la sicurezza del paese, ora potremo prestare maggiore attenzione per portare avanti anche altri progetti - conclude il primo cittadino -. Parlo per esempio di una serie di interventi che saranno mirati a migliorare il decoro urbano e il verde nel centro abitato».

