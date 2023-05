La biblioteca comunale di Sennori sarà il teatro del nuovo format degli aperitivi radiofonici del Festival letterario “Un’Isola in rete”.

La 14esima edizione della rassegna di promozione del libro e della lettura rientra quest’anno all’interno del cartellone “Aspettando Calici di Stelle”, una serie di appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale di Sennori con il patrocinio dell’associazione “Città del Vino”, che portano fino alla manifestazione clou Calici di Stelle che si svolge ad agosto mettendo in vetrina le migliori produzioni vinicole del territorio.

Il nuovo format del Festival prevede la presentazione di libro con autore sotto forma di intervista in radio, con la presenza del pubblico in sala, cui segue la degustazione di vini locali e una breve intervista ai produttori.

Il primo appuntamento avrà luogo venerdì 5 maggio alle 19 dove, in collaborazione con la cooperativa Comes Mediateca Sarda, sarà presentato l’ultimo libro del critico letterario e docente universitario, Massimo Onofri, “La critica in contumacia” edito da Inschibboleth.

A intervistare l’autore saranno il condirettore del Festival, Federico Piras e Francesco Zappino. A seguire ci sarà l’aperitivo con degustazione di vini della Cantina Giorgio Fara, in compagnia del sommelier, Giorgio Demuru. I venerdì con aperitivo radiofonico a Sennori, sempre nella Biblioteca comunale, proseguiranno per tutto il mese di maggio: Il 12 maggio all’ultimo libro di Luca Doninelli, “Panico” (Editoriale Scientifica, 2023), è abbinato il vino della Cantina Leo Conti; Il 19 maggio lo scrittore francese René de Ceccatty presenterà il suo libro “L'accompagnamento” (Inschibboleth, 2022) con le degustazioni dei vini della cantina Cantina Sorres; il 26 maggio l’autrice Rossana Dedola presenterà il suo libro “Elsa Morante. L'incantatrice” (Lindau, 2022), con la degustazione dei vini della Cantina Mode. Tutte le degustazioni saranno accompagnate dalla guida del sommelier, Giorgio Demuru.

L’ultimo appuntamento è in programma l’1 giugno e prevede una serata speciale alla ex Cava di tufo: dalle ore 21 musica e poesia con i poeti Davide Rondoni, Flaminia Colella e Matteo Greco e il coro polifonico Città di Sennori, diretto dal maestro Francesco Santino Scognamillo.

«È il sesto anno che il Festival si svolge a Sennori e questa nuova formula radiofonica, con la registrazione dei podcast e l'abbinamento del vino alle presentazioni ha fatto nascere l'idea di inserire la manifestazione nella consolidata rassegna “Aspettando Calici di Stelle” – ha dichiarato la vicesindaca e assessora alla Cultura, Elena Cornalis –. In questo modo “Un’Isola in rete” entra a far parte della cornice di appuntamenti che, attraverso una serie di eventi, ci accompagna fino a Calici di Stelle, sicuramente la manifestazione clou del nostro calendario culturale, turistico e promozionale».

