Due carichi di semi vegetali sospetti in ingresso in Italia, all'aeroporto di Alghero. È quanto hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, in due distinte operazioni e in collaborazione con la Guardia di finanza.

Sequestrati 2,150 Kg di gombo okra africana proveniente dall'Albania e 170 grammi di semi di piante africane provenienti dall'Etiopia, privi di confezione e di etichetta e sprovvisti di certificazione sanitaria.

Il sequestro è stato effettuato come misura di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai prodotti vegetali.

Si tratta di sequestri cautelari, nell'attesa del parere igienico-sanitario dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agropastorale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata