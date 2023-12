Ci sarà un nuovo murale a Semestene, piccolo centro del Meilogu: la Giunta comunale guidata dalla sindaca Antonella Buda ha approvato la realizzazione di un'opera muraria dedicata, questa volta, alla devozione per San Nicola di Trullas.

Nello specifico, il murale dovrà rappresentare una scena della tradizionale processione che si rinnova, ogni anno, nel mese di agosto. Una festa molto sentita dalla comunità: la Chiesa di San Nicola si trova a pochi chilometri di distanza da Semestene ed è stata costruita in stile romanico. Al suo interno è possibile ammirare anche alcuni affreschi, mentre all'esterno si trovano i ruderi del monastero camaldolese. Da lì proviene anche l'antica statua di San Nicola,“Santu Nigola Etzu”, ora collocata nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire dopo alcuni anni di sosta nella Pinacoteca Musa di Sassari.

Il murale sarà realizzato in via Giordano Bruno ad angolo con la via Sassari, «in modo tale - spiegano dal comune - che l’opera risulti visibile frontalmente per chi entra nel paese provenendo dall’ingresso di via Sassari». A realizzarlo sarà l'artista Pina Monne, che già in passato ha avuto modo di realizzare altri murale che adornano alcuni angoli del paese.

