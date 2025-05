Si sono messi in gara per la prima volta e, al loro esordio, hanno conquistato il Primo premio assoluto al prestigioso concorso nazionale “Scuole in Musica”, che si è tenuto venerdì 9 maggio nella città di Verona.

Chitarre, violini, pianoforte e percussioni, insieme, un’unica orchestra della terza C, scuola media dell’Istituto comprensivo “Don Antonio Sanna” di Porto Torres, 19 ragazzi che hanno trionfato, con passione, talento ed emozione. Hanno abbracciato la coppa, il riconoscimento alla loro performance. Un risultato che brilla di luce propria, frutto di un impegno collettivo e di un talento autentico.

Dietro il successo c’è la dedizione e la professionalità dei docenti che hanno guidato i ragazzi in una esperienza unica - Stefano Bartoloni, Fabrizio Fara, Olesya Romanko, Maria Vicentini - giovani musicisti che con grande serietà ed entusiasmo, hanno dimostrato che la musica può essere un ponte tra sogni e realtà, portando a casa un premio che consacra il loro impegno e quello della scuola.

«L'emozione, anche per aver avuto l'onore di portare il nome di don Antonio Sanna, è stata sicuramente molto forte», hanno dichiarato. «La possibilità di presentare il suo repertorio ha rappresentato un momento speciale, ricco di significato e di rispetto per la sua memoria e il suo patrimonio culturale.»

Al concorso musicale, mercoledì 7 maggio, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i loro coetanei veronesi attraverso un’esperienza di scambio culturale e musicale. Da qui il gemellaggio musicale tra l’Istituto Don Sanna e l’Istituto comprensivo 13 “Primo Levi” di Verona, che ha rappresentato un’occasione preziosa di crescita e collaborazione per i giovani musicisti coinvolti. Il viaggio-concorso è stato possibile anche grazie al contributo del gruppo Grimaldi, la compagnia marittima che sostiene diverse iniziative culturali, consentendo di realizzare il sogno degli studenti, un tassello importante per trasformare la loro ambizione in una memorabile realtà.

«Questo risultato non è solo un premio, ma un messaggio di speranza e di eccellenza, che testimonia come la passione e il lavoro di squadra possano portare a traguardi straordinari», hanno detto gli insegnanti. «La vittoria di Porto Torres a Verona è la vittoria di tutti coloro che credono nel potere della musica come strumento di crescita e di unione, un esempio da seguire per le future generazioni».

