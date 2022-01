Sono 80 i positivi al Covid 19 a Ittiri, centro principale del Coros, con oltre 8mila abitanti. L'amministrazione comunale (con la collaborazione della direzione didattica) organizza per domenica 9 gennaio, presso la palestra di via XXV Luglio, uno screening di massa riservato agli alunni, studenti, personale docente e non, di tutto il Comprensorio scolastico ittirese.

"Uno sforzo necessario dell'Amministrazione per garantire in massima sicurezza la ripresa dell'attività didattica dopo le vacanze natalizie. - spiega il sindaco di Ittiri Antonio Sau - Ringrazio i medici e gli infermieri ittiresi, che col loro impegno gratuito renderanno possibile la giornata, al pari del corpo della polizia municipale, protezione civile e barracelli".

Domenica 9 gennaio anche a Tissi (2300 abitanti), al Centro culturale, giornata di screening di massa, rivolta alla popolazione. L'iniziativa è stata organizzata dall'Amministrazione Comunale. "Al momento risultano 40 positivi.- afferma il sindaco Gianmaria Budroni - Mi auguro che si sottoponga al test il maggior numero possibile di cittadini".

A Ossi ufficialmente (dati ATS) sono 30 i positivi al virus. "Ma effettivamente saranno almeno il triplo.- precisa il sindaco di Ossi Pasquale Lubinu - Attualmente però non abbiamo i mezzi per effettuare lo screening, compreso il personale sanitario. Attendiamo quindi maggior aiuto da Regione e ATS, noi ci attiveremo in merito offrendo collaborazione logistica e mettendo a disposizione le nostre palestre. In qualsiasi momento".

