"La Società Sennori, a seguito dello spiacevole episodio avvenuto venerdì 6 gennaio a Bonorva, riguardo una scritta apparsa allo stadio al temine della partita, anche se non responsabile del gesto, si scusa profondamente con le parti offese , in primis con i destinatari della scritta ed in secondo luogo l'Amministrazione Comunale di Bonorva e la società di calcio, proprietari e gestori della struttura sportiva".

Lo si legge in una nota firmata dal presidente dell'Usd Sennori, Gianni Desini, a seguito di una scritta lasciata nello stadio comunale "Chicchito Chessa" di Bonorva dove si è disputata la partita valida per l'ultima giornata del girone d'andata del girone C del campionato di promozione tra Bonorva e Sennori, per la cronaca finita 3-1 per i padroni di casa.

"L'Usd Sennori - prosegue il comunicato - condanna fortemente questi gesti, si tratta di una ragazzata pesante e spiacevole che va prontamente individuata e messa a tacere.

Sin sa subito ci siamo attivati con il Comune di Bonorva nella persona del Sindaco D’Agostino, a cui abbiamo garantito che la scritta verrà al più presto rimossa a spese della società".

"Più persone - aggiunge Desini - ci hanno e mi hanno privatamente contattato, riconoscendo in noi la totale estraneità ai fatti, ma chiedendoci di far si che tali episodi non si ripetano".

"Io come Presidente dell'Usd Sennori – conclude Desini - ho dato ampia disponibilità ed impegno affinché si continui a lavorare per il meglio senza che accadono situazioni del genere. Anche perché all'interno del mondo Sennori calcio abbiamo tesserati , allenatori e collaboratori, sia della prima squadra che del settore giovanile ,della vicina Sorso. Ormai non esistono più certe rivalità o dualismi tra i due paesi. Il nostro intento è far crescere i nostri giovani nel rispetto altrui e nell’ educazione civile della nostra vita".

