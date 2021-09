Tremendo impatto, nel tardo pomeriggio, che ha visto coinvolte tre auto sulla strada provinciale 42 dei “Due Mari”, nel territorio di Porto Torres in direzione Alghero.

Il dramma si è consumato in pochi minuti: una Fiat Punto rossa con a bordo un uomo di 58 anni di Porto Torres, per cause ancora da accertare, mentre procedeva sul rettilineo ha sbandato sulla sinistra ed ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro un pulmino Volkswagen, che è stato poi tamponato da una Bmw che lo seguiva.

Il conducente della Punto è stato immediatamente trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Sassari. Le sue condizioni sono gravi: l’uomo ha riportato diversi traumi, alla testa e sul corpo.

Leggermente contusi, invece, i due ragazzi svizzeri a bordo del pulmino, mentre il conducente e il passeggero della Bmw - un uomo e una donna -, hanno riportato ferite lievi.

Sul posto i vigili del fuoco di Porto Torres che hanno estratto i due turisti dall’abitacolo, rimasti incastrati all’interno dell’auto a seguito del violento impatto. Presenti anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi e la costruzione esatta della dinamica.

