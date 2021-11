Lo schianto e poi il botto violento al punto che si sono aperti gli airbag della vettura. È la scena che si è materializzata poco prima delle 19 in via Pascoli, a Porto Torres.

Il secondo incidente a poche ore di distanza da un altro avvenuto sempre a Porto Torres.

Il bilancio ancora una volta è di due feriti, una donna con il figlio, entrambi residenti a Sorso.

Si trovavano a bordo di una Opel Astra che sbucando da via Volta per immettersi in via Pascoli si è scontrata con una Mercedes che procedeva nella stessa strada, direzione via Balai.

L’impatto violento ha fatto carambolare la Opel, che ha terminato la sua corsa contro il muro di recinzione di un circolo culturale, all’angolo della carreggiata.

La conducente, una donna di 62 anni, insieme al figlio di 24, sono rimasti feriti e, immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, sono stati accompagnati in codice rosso all’ospedale di Sassari. Presenti due ambulanze e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e la bonifica della strada. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Non sono mancate le polemiche sulla luminosità carente della strada. "Le cause di tanti incidenti a Porto Torres - lamenta uno dei residenti- sono dovute alla scarsa illuminazione delle strade, alcune completamente al buio, alla mancanza di segnaletica adeguata e di dissuasori per limitare la velocità".

© Riproduzione riservata