Smarrita a Stintino una cagnolina di 14 anni. Si chiama Stella, color biondo miele e il musetto bianco. Segni distintivi: orecchie a punta e coda da volpe, taglia medio piccola e slanciata.

La sua famiglia non si arrende e continua con le ricerche. «È timida e diffidente, non ha la pettorina, non morde», rassicurano.

L’animale ha fatto perdere le sue tracce a Tanca Manna. Gli ultimi avvistamenti sono stati fatti in zona Capo Falcone. Per segnalazioni contattare i numeri 340 2923408/340 1265447.

