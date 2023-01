Il Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros, Carlo Sotgiu, ha scritto una lettera al Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ai parlamentari sardi e agli esponenti della Regione Sardegna, per metterli al corrente della decisione assunta dall’amministrazione competente, segnalando uno “scippo” di risorse che invece potevano essere investite in Sardegna in materia di sostenibilità ambientale .

«Con questa lettera - ha spiegato Sotgiu - si comunica la piena disponibilità e idoneità organizzativa di questa Unione, utilmente collocata al 4° posto della graduatoria, a realizzare, l’intero progetto qualora venissero reperite le necessarie risorse o, in alternativa, la piena disponibilità a realizzare parzialmente e previa rimodulazione, il progetto valutato positivamente ma non ancora finanziato».

«Auspichiamo che i nostri rappresentanti nelle più alte istituzioni – sottolinea ancora Sotgiu – prendano a cuore questo problema e ci aiutino a scongiurare questa ingiustizia, poiché la Sardegna necessita di una rivoluzione green e può diventare nel territorio italiano ed europeo, un modello di sostenibilità unico e competitivo. Le Green Communities sono comunità indispensabili che sfruttano in modo equilibrato le risorse principali di cui il territorio dispone e possono instaurare un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane migliorando di gran lunga la qualità della vita. Con questo bando, qualora ci venga riconosciuto il meritato finanziamento, avremo modo di accelerare lo sviluppo delle comunità verdi e di dare un importante contributo allo sviluppo sostenibile del nostro territorio».

