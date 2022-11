Tragedia della strada questa sera tra Bono e Osidda.

A causa di un incidente avvenuto lungo la provinciale 10 del Goceano, una persona è morta e altre due, entrambi giovani, sono rimaste ferite in modo grave: sono state trasferite in ospedale a Nuoro in codice rosso. Per la prima, invece, i soccorsi si sono rivelati inutili.

Lo schianto si è verificato nei pressi di un rifornitore di carburante.

Da quanto emerso finora, una Golf era appena uscita da Bono e viaggiava verso Olbia quando ha sbandato alla fine di una discesa, terminando la corsa contro un terrapieno.

Gli occupanti sono stati sbalzati all’esterno dell’abitacolo.

(Unioneonline)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

