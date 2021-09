Tragedia sfiorata nella notte nel centro cittadino a Porto Torres. Un pauroso incidente tra auto e moto, per una probabile mancata precedenza, si è verificato intorno alle 3 lungo il corso Vittorio Emanuele, proprio davanti la chiesa della Beata Vergine della Consolata. Un ragazzo di 23 anni, originario di Porto Torres, in sella alla sua moto mentre percorreva il rettilineo in direzione via Sassari si è scontrato con un’auto che svoltava in via Amsicora. Inevitabile l’impatto, uno scontro violento: la due ruote è stata scaraventata sul marciapiede della piazza della Consolata, resti della carrozzeria disseminati sull’asfalto.

Ad avere la peggio il 23enne che ha riportato una grave frattura alla gamba, lesioni interne e varie contusioni.

Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118 che ha accompagnato il ragazzo all’ospedale del Santissima Annunziata. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale per la messa in sicurezza della strada.

