Un’altra tragedia sulle strade nel territorio di Ittiri. Un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima di uno scontro frontale tra due auto sulla provinciale Sassari-Ittiri al bivio per Uri, nella zona industriale del paese.

Lo schianto, molto violento, è avvenuto poco prima delle 20: il giovane viaggiava da solo nella sua utilitaria quando si è scontrato con un Suv in cui viaggiavano marito, moglie e figlio neonato di pochi mesi.

Sono rimasti tutti e tre feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Nulla da fare invece per il giovane, Antonio Serra di Sassari, morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, e i carabinieri che hanno dato il via ai rilievi per capire la dinamica esatta del tragico incidente. Alla base dello schianto forse un’invasione di corsia.

© Riproduzione riservata