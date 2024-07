Sono ricoverati in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari, le loro condizioni di salute sono stabili e non sono in pericolo di vita. Per i due fratellini di 7 e dodici anni, coinvolti nell’incidente stradale di domenica scorsa a Escalaplano, in cui sono morti la mamma e il compagno di lei, la prognosi rimane riservata.

Come spiega Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, «entrambi sono continuamente monitorati dal nostro personale medico. Uno dei piccoli pazienti è stato sottoposto a un intervento di stabilizzazione delle fratture ortopediche e ora è in fase di risveglio, mentre il fratellino ha riportato delle contusioni ma anche lui è sempre sotto osservazione».

«In questo momento particolarmente delicato, il supporto e il sostegno della psicologia ospedaliera è costantemente rivolto ai due bambini e ai loro familiari», conclude Mameli.

