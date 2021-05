Un uomo, sbarcato a Olbia con un'utilitaria dal traghetto proveniente da Civitavecchia, è stato perquisito e denunciato dalla Guardia di finanza che gli ha trovato e sequestrato oltre 50mila euro in contanti.

I soldi erano nascosti da pannelli nel cruscotto dell'auto.

All’arrivo al porto dell'Isola Bianca, un 52enne siciliano, disoccupato, era alla guida del proprio mezzo quando ha cominciato a mostrare segni di preoccupazione alla vista delle unità cinofile, destando il sospetto dei militari che hanno deciso di fermarlo e perquisirlo.

Le banconote erano divise in fascette e ben nascoste.

L'automobilista non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione. Accompagnato in caserma per approfondimenti, è risultato avere precedenti di polizia e di essere già destinatario di misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale con obbligo di dimora e di soggiorno prevista dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Tra gli obblighi per chi è sottoposto a queste misure c'è anche quello di comunicare variazioni patrimoniali particolarmente rilevanti, dato che la normativa antimafia mira a monitorare i patrimoni dei soggetti ritenuti pericolosi. Informata la Procura di Tempio, i finanzieri hanno sequestrato 55.460 euro in contanti e hanno denunciato l’uomo per omessa comunicazione di variazioni del patrimonio.

