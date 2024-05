Il Gal Anglona Coros è stato ammesso ai finanziamenti individuati nell’ambito del Piano Strategico della politica agricola comune (PAC) 2023/2027 dalla Regione Sardegna, con diritto ad accesso ai fondi dalle Autorità di Gestione CSR Sardegna 2023-2027 e del PR FSE 2021-2027. Si tratta complessivamente di 3.076.923,00 euro su 50 milioni in totale, destinati allo sviluppo delle aree rurali, integrati da risorse del Fondo Sociale Europeo pari a 2.419.415,875 euro per migliorare l'accesso all'occupazione e la qualità del capitale umano.

Politiche di intervento importantissime, nelle mani dei Gal che fungono da interlocutori e diretti attuatori delle misure ad hoc della Regione Sardegna e che possono costruire una rete importante di sviluppo e potenziamento dei servizi da e per il territorio. Il Gal Anglona Coros, insieme ad altri 17 Gal della Sardegna, potrà così sviluppare la propria strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo anche nei prossimi anni. Con questo importante slancio, il Gal Anglona Coros continuerà ad occuparsi delle progettualità elaborate, sotto la guida del neo presidente Antonio Sau, sindaco di Ittiri e già vicepresidente del Gal che raccoglie il testimone dalle mani dell’ex Presidente Gianfranco Satta, neo assessore all’agricoltura. Il neo presidente continuerà ad essere coadiuvato dal valente direttore Simone Campus che manterrà pienamente le sue funzioni in questa fase di sviluppo delle attività del GAL.

«Ho accolto con grande entusiasmo il ruolo di presidente del Gal Anglona Coros - ha sottolineato Antonio Sau. Lo faccio per dare continuità al lavoro del cda che ringrazio per la fiducia, e dall’altra perché conosco il territorio e le sue difficoltà. Non perdiamo tempo, siamo già al lavoro per rafforzare la rete di imprese che lavorano nel territorio, coinvolgere laddove possibile un numero più nutrito di soci che condividono gli obiettivi della rete, e rafforzare la consapevolezza che il Gal è l’unico vero strumento di interlocuzione con la Regione sul mondo rurale, capace di portare finanziamenti importanti che ad oggi costituiscono una vera boccata d’ossigeno per le imprese e per tutto il territorio.»

