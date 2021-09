Danni per il forte vento a Sassari. Tetti e solai spazzati via dalla forte perturbazione e alberi sradicati: il maltempo ha colpito soprattutto i quartieri di Latte Dolce e di Santa Maria di Pisa. Scoperchiato il tetto di un palazzo in via Bogino, la copertura di un’abitazione di via Cristoforo Colombo è stata buttata giù. Centralini intasati e decine richieste di intervento per auto danneggiate e alberi crollati sulle stesse vetture.

La violente raffiche di vento hanno fatto cedere alcuni rami in via Monteverdi e in piazza Puccini, mentre alcuni cassonetti sono stati trascinati e rovesciati sulla strada. In alcune vie hanno ceduto dei cartelli stradali.

Sul posto i vigili del fuoco per ripristinare la situazione di sicurezza, gli agenti della polizia locale al comando di Gianni Serra che sta coordinando le attività di soccorso con il supporto degli uomini compagnia barracellare. Presenti anche i volontari della Protezione civile e l’assessore all’Ambiente Antonello Sassu.

© Riproduzione riservata