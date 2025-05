Rissa dai contorni ancora da chiarire nella notte in via La Marmora a Sassari. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato tra due uomini, un extracomunitario e un sassarese, un alterco piuttosto violento finché sono intervenute diverse persone, anch'esse extracomunitarie, a dividerle. In un video girato durante lo scontro si sente una donna rimproverare un automobilista che suona il clacson per poter passare. «Cosa suoni? Non vedi che si stanno ammazzando?».

Dopo poco si sentono arrivare le forze dell'ordine, e in seguito un'ambulanza, mentre due uomini cercano di fermare un terzo, esagitato e che continua a urlare dalla soglia di casa.

L'episodio arriva a pochi giorni dal blitz della polizia di Stato nel centro storico, che ha portato agli arresti di 30 nigeriani, i cui fermi sono stati confermati ieri al termine dell'udienza di convalida a Bancali.

© Riproduzione riservata