A insospettire gli agenti della squadra Mobile di Sassari è stato il via vai di persone non residenti in quella casa del centro storico di Sassari. Così hanno deciso di intervenire.

I poliziotti hanno da subito accertato che l’appartamento era occupato da una donna di origine nigeriana giunta da poco in città. Durante una perquisizione hanno scoperto che la donna nascondeva 30 ovuli perfettamente sigillati che contenevano eroina per un peso di oltre 400 grammi.

La straniera è stata arrestata e portata in cella a Bancali.

