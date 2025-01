Via libera della giunta di Sassari al progetto esecutivo per la riconversione dell’ex centrale elettrica di via XXV aprile. Ieri l’approvazione di uno dei raccordi principali del Centro Intermodale, restyling il cui costo sarà di 4 milioni e 800mila euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

A disegnare il progetto il raggruppamento temporaneo tra professionisti composto da Archistart Studio e da MB Engineering, passaggio fondamentale che prelude all’avvio dei lavori che ci si augura inizino quest’anno.

La governance guidata dal sindaco Giuseppe Mascia ha scelto, in quest'ambito, di agire in continuità amministrativa con la precedente giunta Campus. «Intendiamo operare allo stesso modo», conferma, «per tutte quelle opere attorno alle quali, a prescindere da chi le ha avviate e quando, la città dibatte da anni senza fare un passo avanti».

La struttura si distribuirà su due piani lungo un’area di circa 600 metri quadrati dove, al piano inferiore, si troveranno elementi come la hall centrale e la biglietteria mentre, al primo piano, si realizzerà uno spazio polivalente multifunzionale e una serie di uffici per il co-working. L’area prevede anche un ulteriore intervento con la costruzione di un parcheggio a raso per le auto sovrastato da una piazza sulla stessa altezza di corso Vico. Per quanto concerne l’ex centrale elettrica l’accesso sarà permesso sia da via XXV aprile che da corso Vico attraverso scale, ascensori e altre soluzioni architettoniche. “La volontà della nostra amministrazione è di accelerare – conclude Giuseppe Mascia – chiudiamo tutte le partite in sospeso da oltre vent’anni e proiettiamoci in una nuova fase di progettazione, immaginando quel cambiamento di cui la città e tutto il territorio hanno un forte bisogno”.

