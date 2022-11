Via ai lavori per il miglioramento degli spazi interni ed esterni dell’asilo nido in via Ettore Manca di Mores angolo via Vincenzo Onda a Li Punti. «Il progetto di ottimizzazione dell’edificio e dello spazio esterno di pertinenza è volto a migliorare la funzionalità della struttura esistente, con la costruzione di una forte relazione tra ambienti interni e spazio esterno e nella predisposizione delle aree verdi per lo svolgimento di attività educative all’aperto - spiegano dal comune di Sassari -. L’intervento servirà a rendere l’immobile e le sue pertinenze perfettamente adeguati alle esigenze di funzionamento del nido d’infanzia, nonché alle più recenti concezioni pedagogiche, così come suggerite dal gruppo di coordinamento pedagogico".

L’avvio del funzionamento del nido rappresenta per il Comune di Sassari anche l’occasione di offrire un nuovo servizio educativo di qualità.

La prossima apertura si inserisce in un momento particolare, alla fine di una storica emergenza sanitaria, che ha visto la forzosa e prolungata chiusura di molti servizi essenziali e l’accendersi di un dibattito sul loro funzionamento.

