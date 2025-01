Missione rubare, da Predda Niedda al centro di Sassari. Arrestati ieri dalla polizia locale un uomo e una giovane coinvolti in diversi furti perpetrati in città.

Prima da HappyCasa dove, secondo le accuse, avrebbero rubato degli orologi ma il fatto è ancora in corso di accertamento. In seguito si sono spostati verso Oviesse dove, togliendo le lamine anti-taccheggio, hanno prelevato diversi giubbotti indossandoli uno sopra l'altro. Il 43enne e la 24enne si sono poi recati alla Upim per sottrarre altri giubbotti e un pantalone, utilizzando la medesima tecnica.

Ma non si erano accorti che, nel frattempo, venivano seguiti dalla polizia locale. Gli agenti li hanno fermati subito dopo essere usciti dagli esercizi commerciali perquisendoli e scoprendo il maltolto, il cui valore era di circa 500 euro. Stamattina sono stati condotti per la direttissima in tribunale a Sassari con l'accusa di tentato furto.

La giudice Sara Pelicci ha disposto per i due, difesi dagli avvocati Letizia Doppiu Anfossi e Carlo Foddai, obbligo di dimora per lui e di firma per la 24enne.



