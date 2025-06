Sono iniziati stamattina a Sassari i lavori di riqualificazione, finanziati dal Pnrr, dell’area intorno alla scuola di San Donato, in centro storico.

Saranno interessate le vie a perimetro dell’edificio scolastico: via Vittorio Angius, via Moscatello, via San Cristoforo, via Alessio Fontana, traversa Giovanni Alivesi. Le operazioni porteranno alla riqualificazione completa dei sottoservizi e delle pavimentazioni delle vie e, per questo motivo, sono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Divieto di sosta e chiusura al traffico in via Vittorio Angius, via Moscatello, via San Cristoforo, via Alessio Fontana, traversa Giovanni Alivesi per tutto il periodo dei lavori, oltre alla chiusura al traffico di via La Marmora nel tratto compreso tra via Giovanni Fara e via Saffi, per il tempo necessario ai mezzi di cantiere di raggiungere e operare carico e scarico in traversa Giovanni Alivesi, dalle 8 alle 18 di tutti i giorni feriali.

Nel periodo di chiusura al traffico di via La Marmora, chi percorre la strada diretto verso via Saffi dovrà seguire la viabilità alternativa lungo via Giovanni Fara, via delle Muraglie verso corso Trinità (è disposto il divieto di sosta e fermata in via Giovanni Fara, e in via delle Muraglie, tra via Giovanni Fara e corso Trinità). Su via La Marmora è disposto il divieto di sosta e fermata.

