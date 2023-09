Vendevano a minori di 18 anni sigarette “tradizionali” e e-cig contenenti liquidi aromatici e nicotina. In un caso anche a un 12enne.

Per questo nel corso di un controllo della Guardia di Finanza, coordinato dal Comando Provinciale del capoluogo, i Baschi Verdi del Gruppo Sassari hanno individuato e sanzionato due tabaccherie.

I gestori, è emerso, non controllavano l’identità dei giovani avventori. Che in molti casi, come appunto quello del 12enne, erano chiaramente minorenni.

Sono state quindi contestate violazioni amministrative per oltre 3mila euro ed è scattata la denuncia per il gestore della tabaccheria che ha venduto una sigaretta elettronica a un minore di 14 anni.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, è stato avviato l’iter per la sospensione (fino a 15 giorni) o la revoca (in caso di reiterate violazioni) della licenza all’esercizio dell’attività, con la segnalazione al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

