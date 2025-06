Notte scatenata a Sassari per chi, armato di bomboletta ha visto bene di imbrattare i muri delle poste centrali in via Brigata Sassari.

Uno o più ignoti hanno sporcato con alcune scritte diversi punti della facciata. Il "lavoro" si è esteso anche ai vicini negozi e alle vetrine di una banca.

Non molto tempo fa i vandali avevano ricoperto di scritte alcune attività di via Roma.

