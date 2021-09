Vandali all'opera nella bellissima scalinata di via Alagon, vicino al quartiere Cappuccini di Sassari.

Qualcuno ha imbrattato di vernice, con scritte (incomprensibili) e disegni, le mura delle case che sorgono al lato della scalinata stessa.

Gli scarabocchi si propagano per diverse decine di metri e hanno rovinato un angolo molto suggestivo del capoluogo, oltre ai danni procurati ai proprietari di quelle abitazioni. Alcuni testimoni hanno segnalato che il fatto sarebbe accaduto in pieno giorno. Ad ogni modo i maleducati non sono stati comunque fermati e hanno concluso impunemente la loro opera.

