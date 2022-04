Anche a Sassari la Polizia di Stato ha festeggiato il 170esimo anniversario di fondazione.

La celebrazione si è tenuta alle presenza delle cariche istituzionali, militari e religiose, nonché di diversi visitatori, alla presenza del Questore Claudio Sanfilippo e del Prefetto Paola Dessì, che hanno reso omaggio ai Caduti.

Allestita anche una “cittadella” dove sono stati allestiti diversi stand, in ognuno dei quali si sono posizionati gli agenti di ogni specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale, Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria e Polizia Postale), i sommozzatori, personale del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, unità cinofile anti esplosivo, della Polizia Scientifica e della Sezione Volanti, che hanno spiegato ai presenti ed ai giovani delle scuole in visita (2 classi delle elementari di Sorso e Sassari) quali sono i compiti e le specifiche attribuzioni di competenza.

I ragazzi hanno contribuito all’organizzazione degli stand con la realizzazione di alcuni elaborati grafici dedicati ai sommozzatori e alla Polizia di Frontiera.

Per ricordare il lavoro assicurato dal personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile in servizio presso la Questura e di tutti i presidi del territorio provinciale, il Questore ha tenuto un discorso di ringraziamento al termine del quale sono stati premiati alcuni agenti distintisi in particolari operazioni di polizia.

Al termine della cerimonia il Questore ha scoperto un’opera dedicata al personale della Polizia di Stato, realizzata dal maestro Angelo Maggi, che verrà posizionata in maniera permanente nella hall della Questura.

(Unioneonline/l.f.)

