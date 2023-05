Il progetto prevede il recupero degli antichi alberi di ulivo, il completamento della recinzione, un'area giochi e percorsi vita e naturalistici. Va a posto un altro tassello della risistemazione a Sassari dell'ex Colonia Campestre, grazie a un finanziamento totale da 16 milioni di euro per la rigenerazione urbana.

Questa mattina la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento nell'area verde da quasi 5 ettari tra via Savoia e via Zara. Un passaggio da 900 mila euro che consentirà, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, di arrivare all'affidamento dei lavori. Il progetto è stato affidato all'agronomo Candido Maoddi.

Il progetto di riqualificazione dell'intera area, curato dal settore Lavori pubblici, prevede anche la sistemazione punto di ristoro (edificio ex circoscrizione) e giardino verso via Savoia, il completamento dell’ala nuova e ristrutturazione ala vecchia degli uffici dei Servizi sociali (pubblicato il bando di gara per l'appalto integrato, con scadenza il 5 giugno) e il restauro dell’edificio vincolato su via Zara, per il quale è stato già approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

© Riproduzione riservata