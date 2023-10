Un’ambulanza completamente elettrica a servizio dell’ospedale Aou di Sassari. All'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari l'innovazione incontra la sostenibilità ambientale e, con un progetto sperimentale di mobilità sostenibile, l’Azienda di viale San Pietro introduce un mezzo elettrico nel suo parco veicoli.

L’ambulanza ha già compiuto i suoi primi trasporti, portando i pazienti dal Pronto soccorso alle strutture ospedaliere a valle del Santissima Annunziata. Il progetto mira a coniugare l'efficienza e la modernizzazione del trasporto sanitario con l'ecologia, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la qualità del servizio.

L'ambulanza, un Fiat Ducato E-Live III, è stata allestita da "Olmedo Electric Vehicles" e immatricolata nel 2023. È dotata di un potente motore elettrico da 122 CV, alimentato da un pacco batterie da 47 kW suddiviso in 3 moduli. Questa ambulanza "full electric" offre un'autonomia media di 130 km, tenendo conto delle condizioni ambientali, del carico e dello stile di guida. I tempi di ricarica variano in base alla potenza utilizzata.

«L'ambulanza – spiega il direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano – verrà utilizzata per il trasporto di pazienti in carico al Pronto soccorso verso i servizi ambulatoriali multidisciplinari e di diagnostica per immagini situati nel complesso delle cliniche di viale San Pietro, contribuendo così al completamento del percorso diagnostico-terapeutico.

© Riproduzione riservata