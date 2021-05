Un gravissimo e inquietante episodio, ieri in tarda serata, è accaduto a Sassari, in via Bottego, nel quartiere Latte Dolce, uno dei più grandi e popolosi del capoluogo. Verso le 22 un'ambulanza e un'auto, una Fiat Multipla, sono state date alle fiamme da ignoti. I mezzi erano parcheggiati a diversi metri di distanza l'uno dall'altro. I roghi appiccati quindi erano ben distinti.

Dopo qualche minuto sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Sassari, che con acqua e potenti estintori hanno spento gli incendi. Entrambi i mezzi però sono andati in pratica distrutti. L'ambulanza, del valore di almeno 85mila euro, era di proprietà dell'associazione Sassari Soccorso, mentre la Fiat Multipla di un residente.

L'incendio dell'auto (L'Unione Sarda - Tellini)

Incredulità e molta apprensione tra gli abitanti, in un quartiere storicamente alle prese con gravi problematiche sociali e di servizi. Nessuno però avrebbe immaginato un episodio del genere, davvero allarmante e senza alcuna giustificazione. Intanto è caccia frenetica al piromane, ammesso che si tratti di una persona sola.

© Riproduzione riservata