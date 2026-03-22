Un parco per la borgata di Ottava a Sassari. Se ne è discusso nei giorni scorsi in consiglio comunale, in seguito all’ordine del giorno presentato da Angelo Azara, capogruppo del gruppo misto di minoranza. La volontà è quella di dare aree verdi e spazi pubblici smart da destinare alla socialità e al tempo libero. Un’esigenza che viene dalle richieste dei cittadini e risponde all’esigenza di sviluppo sostenibile e rafforzamento della rete ecologica urbana del Comune. In particolare nelle zone periferiche, come Ottava che, rappresentando una delle proiezioni territoriali della città sul mare, potrà diventare centrale per lo sviluppo integrato.

Il futuro parco, spiega Azara, «verrà concepito come uno spazio innovativo e inclusivo in grado di coniugare tutela ambientale e servizi per la comunità”. Per valorizzare, continua, “la biodiversità, la creazione di habitat naturali e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di tutte le età». Nell’idea della potenziale area verde, che rientrerà nel caso tra le opere concepite dal settore Ambiente, gestito dall’assessore e vicesindaco Pierluigi Salis, si prevede l'utilizzo di soluzioni sostenibili per migliorare la qualità dell'aria e ridurre l’inquinamento acustico. Con spazi per la comunità, aree fitness e gioco, percorsi ciclopedonali e luoghi destinati alla socialità e all'aggregazione.

Un’impresa che, rimarca Azara, dovrebbe contemplare la partecipazione degli esperti del settore e degli stessi cittadini, in modo da garantire la base partecipativa di tutto il quartiere. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dall’Aula impegnando così l'amministrazione ad avviare tutte le procedure finalizzate alla fattibilità economica e all'individuazione dell'area più idonea.

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