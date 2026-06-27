Via libera a Sassari della giunta comunale al progetto di fattibilità per un parcheggio e un parco urbano tra via Rockefeller, via Washington e via Parigi e al progetto di fattibilità per la forestazione di piazza Bovet. Interventi, promossi dai settori Infrastrutture della mobilità e Ambiente, che vogliono ridisegnare la zona di Monte Lepre, accogliendo le istanze dei residenti e disegnando una viabilità più funzionale a quanto richiesto dal principale ingresso di Sassari per chi arriva dalla 131 provenendo da Sud.Nell’area da 4 mila metri quadrati, comunica Palazzo Ducale, si intendono realizzare due aree parcheggio, divise dalla zona residenziale attraverso il parco, e le automobili accederanno da via Bovet e via Rockefeller. Il parco invece sarà inclusivo e, per renderlo fruibile, si toglieranno gli ostacoli e i dislivelli tra aree verdi e pedonali, verranno rimosse le attuali pavimentazioni stradali e pedonali, predisponendo la rete di smaltimento delle acque piovane e realizzando gli impianti di illuminazione e irrigazione. Semaforo verde della giunta pure per la fattibilità dell’intervento di forestazione urbana in piazza Bovet, accanto all’area in cui sorgeranno il nuovo parcheggio e il parco urbano. “Siamo impegnati nell’individuazione delle risorse necessarie per rendere la città più simile a quella che abbiamo immaginato quando abbiamo deciso di assumere la responsabilità di amministrarla”, riferisce il sindaco, Giuseppe Mascia. “Mettiamo ordine- aggiunge Massimo Rizzu, assessore alle Infrastrutture- a un’area fondamentale non solo per la viabilità locale e per il quartiere, ma per l’intera città, dato che stiamo parlando di uno dei più importanti accessi al centro urbano”. Come rimarca il vicesindaco Salis, “una città più ordinata è anche più vivibile, e questo aspetto stimola le persone ad averne cura e avere riguardo per il decoro e per l’ambiente”.

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