La magistratura vuole vederci chiaro sulla morte di Cristian Piras, il giovane di appena 20 anni, originario di Porto Torres, che ha perso la vita nel terribile incidente sulla strada dei Due Mari.

Su richiesta della Procura di Sassari, il medico legale Angela Seddaiu, venerdì prossimo, eseguirà l’autopsia sul corpo del ragazzo. Alcuni testimoni hanno fornito informazioni sulla possibile dinamica del violento scontro frontale. Hanno raccontato che la Punto nera sulla quale viaggiava il giovane ha cominciato a sbandare per un lungo tratto prima dell’impatto avvenuto al chilometro 12,800 della provinciale 42, nel territorio di Sassari.

Quindi lo schianto inevitabile per invasione di corsia contro una Fiat 500L che procedeva in direzione Alghero. Nessuna traccia di frenata sull’asfalto. Elementi che, insieme all’esito della perizia necroscopica, serviranno per capire meglio come è avvenuto l’incidente e la vera origine del decesso. Si ipotizza un colpo di sonno o un malore, quali cause che hanno determinato l’uscita di corsia del 20enne, mentre rientrava a casa, a Porto Torres.

Nello scontro è rimasto ferito alle gambe il conducente della 500L, Gavino Deligios, 45enne di Alghero. La città è ancora scossa per quanto accaduto, una giovane vita spezzata prematuramente alla vigilia del suo compleanno.

Oggi doveva essere un giorno di festa per mamma Cinzia e babbo Roberto. Cristian era il loro unico figlio, un futuro ancora tutto da costruire, una speranza e una vita spazzata via in pochi attimi. Sui social centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

