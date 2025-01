Arrestato in centro a Sassari dalla polizia locale, questa sera in via Padre Zirano, per resistenza a pubblico ufficiale.

Un sassarese in stato di ebbrezza, secondo le accuse, avrebbe prima aggredito un carabiniere fuori servizio e in seguito anche gli agenti della Municipale intervenuti per fermarlo. Il militare era intervenuto dopo aver notato il passante in evidente alterazione psicofisica.

Ora l’uomo si trova nel comando di via Carlo Felice in stato di fermo.

© Riproduzione riservata