Macabra scoperta nel centro storico: nella giornata di mercoledì è stato trovato senza vita un 50enne, questa l'età che trapela, in una casa di Sassari Vecchia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e, intorno alle 19, il corpo è stato portato via sul carro funebre, seguito da una volante.

Nessuna versione, al momento, sulle cause del decesso e nemmeno nessun sospetto viene adombrato in merito tanto che, a quanto si sa, non si è presentato alcun magistrato sul luogo della scomparsa.

Si resta in attesa di eventuali sviluppi.

