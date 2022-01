Grave incidente, nella tarda serata di ieri, nel quartiere Li Punti di Sassari in località Monte Tignosu. Vittima del sinistro un uomo, M.C. di 54 anni, il quale mentre rientrava a casa a piedi è stato investito da una Panda guidata da un 47enne, all’incrocio tra via Ciancilla e via Baldinca.

A seguito dell’urto violento con la macchina, il pedone è finito sul parabrezza e poi sull’asfalto, un impatto che gli ha procurato un grave trauma cranico. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ambulanza all’ospedale civile del Santissima Annunziata, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Sassari per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica. Monitorato dai medici, le condizioni del 54enne sarebbero gravi, seppure non in pericolo di vita.

