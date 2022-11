Una condizione precaria che centinaia di residenti di via Catalocchino, arteria centrale di Sassari, stanno vivendo da parecchi mesi, simile tra l'altro a quella "storica" di via Mazzini: le transenne di lavori pubblici interrotti, che inibiscono il passaggio negli ampi marciapiedi ma che nel caso di via Catalocchino delimitano e rendono inagibili anche alcuni parcheggi riservati ai disabili. Le proteste dei residenti nelle settimane scorse si sono levate altissime.

Ora l'argomento approda in Consiglio comunale, tramite un'interpellanza presentata al sindaco e alla giunta dal capogruppo del Psd'Az Mariolino Andria.

L'esponente dell'opposizione evidenzia "che il transennamento ‘archeologico’ di via Catalocchino potrebbe essere originato da contenziosi tra Pubblica amministrazione e privati, ma è difficilmente tollerabile il disagio creato ai cittadini e residenti: sul decoro, sicurezza, viabilità e parcheggi. Per cui - conclude il capogruppo sardista - si interpella il sindaco e l'assessore di competenza affinché vengano attuati tutti gli interventi necessari per porre fine alla situazione in atto".

