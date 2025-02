Domani a Sassari, dalle 9 e fino al termine dei lavori, massimo entro le 18, sarà chiusa al traffico una parte di viale Adua per lavori programmati da Medea. Gli operatori dovranno fare alcuni scavi sulla carreggiata legati all’allaccio del gas nelle strutture sportive dell’Ersu. Non si potrà entrare in viale Adua da via Gramsci e in corrispondenza dell'intersezione con via Perantoni Satta, mentre sarà consentita l'uscita verso via Gramsci percorrendo viale Adua nel verso opposto alla normale circolazione. Sarà permesso il traffico locale fino all'area interessata dai lavori grazie a un senso unico alternato. Sarà presente, all’incrocio tra viale Adua e via Gramsci, la segnaletica che indica “strada chiusa al traffico – accesso traffico locale da via Perantoni Satta”; in quello tra via Oriani e via Perantoni Satta ci sarà l’indicazione “viale Adua chiusa al traffico consentito traffico locale”.







