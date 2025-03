Leggere insieme immersi nel silenzio e senza cellulare. Torna a Sassari l’esperienza del “Silent Reading”, iniziativa patrocinata dal Comune che si terrà il prossimo giovedì 27 marzo alle 16.30 nell’Archivio storico di via dell’Insinuazione. A dicembre 2024 il successo del primo appuntamento, nella biblioteca di Piazza Tola, che riproporrà tra una settimana la stessa formula del party letterario. Dove le persone si incontrano per leggere e condividere insieme la stessa passione per i libri ma anche per “vivere” uno spazio ricco di storia e cultura. I partecipanti al “Silent Reading” potranno venire con un testo preso da casa oppure sceglierne uno tra quelli messi a disposizione dall’Archivio storico. Leggeranno per circa 50 minuti individualmente e in silenzio e, una volta finito il tempo, potranno condividere la propria lettura con gli altri partecipanti. L’evento è gratuito ma i posti sono limitati ed è necessaria l’iscrizione all’indirizzo readingpartysassari@gmail.com.

