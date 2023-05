Topi e degrado in via Pascoli, nel centro urbano di Sassari. In prossimità della farmacia le radici degli alberi hanno danneggiato e disconnesso il marciapiede favorendo la nascita di una tana di topi che fuoriescono sulla strada circolando, notte e giorno, tra lo stupore dei passanti.

La rottura della pavimentazione rappresenta un’insidia per coloro che transitano nella zona e per i residenti, costretti a sopportare situazioni di degrado e la paura di trovarsi ospiti indesiderati all’interno delle loro abitazioni. E la condizione di incuria è stata oggetto di diverse segnalazioni al Comune di Sassari.

Da anni si vive il pericolo che qualcuno possa cadere e farsi male, da tempo si chiede una disinfestazione dell’area dove una nutrita famiglia di topolino oramai ha creato il suo “nido” ideale e col tempo rischia di moltiplicarsi.

L’esasperazione ha spinto gli abitanti della zona a chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza e di ripristino del decoro da parte dell’amministrazione comunale.

