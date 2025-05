Scoperto nei giorni scorsi a Sassari un tentativo di truffa agli esami per la patente di guida. Durante le prove teoriche, nella sede della Motorizzazione civile del capoluogo turritano, gli agenti della polizia stradale hanno notato delle condotte sospette da parte di due persone di origine pakistana. Una volta perquisiti i candidati, la polizia ha rinvenuto alcuni dispositivi elettronici nascosti negli indumenti. I dispositivi, composti da microcamere, auricolari e trasmettitori, erano collegati a schede sim italiane e straniere e permettevano una comunicazione esterna destinata a ricevere suggerimenti durante l’esame.

In seguito sono stati trovati anche telefoni cellulari, router wi-fi tascabili e ulteriore materiale tecnologico, che è stato sequestrato. Dalle indagini è emerso che i due avevano consegnato a uno straniero, ancora non identificato, 2.000 euro ciascuno, per superare con l’inganno l’esame teorico.

I due sono stati portati negli uffici della Sezione Polizia Stradale di Sassari e segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata. Sono in corso approfondimenti per identificare ulteriori complici coinvolti.

