Avrebbe investito il padre con l’autovettura, in retromarcia, per poi cercare di colpirlo con un martello. Con l’accusa di tentato omicidio un 25enne di Sassari è finito a Bancali domenica sera, arrestato dai carabinieri.

L’episodio avrebbe avuto luogo intorno alle 18 di quattro giorni fa nel capoluogo turritano quando il genitore, colpito al culmine di una lite, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata dove ha ricevuto cinque giorni di prognosi per le contusioni riportate.

Ieri in tribunale si è tenuta davanti al gip Giuseppe Grotteria l’udienza di convalida dell’arresto del giovane che, assistito dall’avvocato difensore Paola Bellu, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Mentre il pm Giovanni Porcheddu, titolare del fascicolo, ha chiesto la conferma dell’arresto, la legale ha presentato istanza per una misura meno restrittiva come gli arresti domiciliari, tenendo conto che padre e figlio non vivono insieme. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato di decidere nei prossimi giorni.

