A Sassari ignoti hanno svuotato i mobili di un’intera abitazione davanti alla chiesa di Sant'Apollinare, una delle più belle della città.

E non lo hanno fatto di notte ma in pieno giorno. Come conferma Don Andrea, parroco della chiesa, situata nel centro storico del capoluogo: «Verso le 13 di oggi non c'era nulla, poi questo scempio. Non era mai successo prima».

Un episodio di inciviltà che avrà presto un lieto fine. «Ho già avvisato telefonicamente i preposti - spiega il consigliere comunale Giuseppe Palopoli –. Domani mattina sarà ritirato tutto».



